Purina y la biodetección canina de Covid-19

Los perros son el mejor amigo de las personas, pero también tienen un impacto en la sociedad importante: hay estudios que muestran que ayudan a bajar los niveles de estrés, ayudan a la socialización e incluso apoyan a mantener activos a sus dueños. Por si esto fuera poco, ahora los perros también pueden ser un apoyo en impedir la propagación de Covid-19 a través de la biodetección, pues aunque existen pruebas para ello, suelen ser costosas e invasivas para las personas.

Juntos es Mejor con OBI-K19 es un proyecto impulsado por la marca de alimentos para perro Purina, cuyo objetivo es la detección de Covid-19 a través de caninos con un protocolo sencillo y no invasivo, en el que basta con que lo perros olfateen a las personas para saber si portan o no el virus. Al enfermar, el cuerpo despide un aroma particular que puede ser detectado por un perro entrenado en biodetección, lo que le permite distinguir entre una persona sana o enferma.

De hecho, los empleados de la marca Purina están realizando el regreso a oficinas con apoyo de caninos OBI-K19, a fin de mostrar los beneficios que tienen las mascotas en la vida de las personas, el aporte que tienen en la sociedad y cómo ayudan en los nuevos procesos de reincorporación a los espacios de trabajo.

“La detección de Covid-19 en lugares concurridos puede prevenir la propagación del virus, sobre todo ahora que la mayoría de las personas están regresando a sus actividades de forma física o híbrida; una vez más las mascotas nos demuestran el impacto que tienen en nuestra vida diaria”, explicó Francisco Mualim, BEO de Negocio, Country Manager de Nestlé Purina PetCare México y Líder del Comité de Diversidad e Inclusión de Nestlé México.

OBI-K19 es una empresa que se enfoca en prestar servicios caninos de diferentes índoles; sin embargo, con la llegada de la pandemia sus creadores desarrollaron un método con el cual los canes podrían ayudar, por lo que se enfocaron en la biodetección de Covid-19. Los procesos iniciaron durante julio del 2020, y un año más tarde, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (Cinvestav) se unieron para apoyar esta investigación que ha crecido hasta el día de hoy y ya muestra avances importantes.

Por su parte, este año Purina conformó su alianza y apoyo económico para los avances científicos de la primera etapa y donación de alimento para los perros.