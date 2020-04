La angelóloga Ariadna Tapia ofrecerá diplomado on line

Seguro has tenido experiencias de clarividencia o habilidades psíquicas y ni siquiera lo sabes o tal vez ni te has percatado. De acuerdo con la angelóloga y life coach Ariadna Tapia, todos tienen la facultad de desarrollar esas habilidades natas, pero no están conscientes de eso y, otros más, se rehúsan a usar estos dones específicos que se pueden poner al servicio de otros y hacer de ello una profesión.

Por tal motivo, la angelóloga dará un diplomado on line de la facultades psíquicas nivel I y II, que se llevará a cabo el 16 y 17 de mayo a través de la plataforma Zoom, en el cual, enseñará a desarrollar esas habilidades psíquicas, meditar y a conocer técnicas de canalización Arcangélica y Angélicas, así como habilitar algunas de las artes adivinatorias, trabajar con Runas, Cartas Angelicales y Radiestesia, aprendiendo a conectar y a recibir mensajes de los Ángeles y mucho más.

Uno de los temas que tratará en este diplomado se refiere a la canalización y sus principios básicos, técnicas de activación del tercer ojo, así como reconocer la esencia de Arcángeles como Miguel, Gabriel, Uriel, Rafael, Chamuel, Jofiel, Zadquiel y Metatrón, y por supuesto la práctica de la clarividencia.

Ariadna Tapia lleva 24 años en contacto con los Ángeles, cuyos mensajes divinos ha estudiado y ha desarrollado metodologías para quien deseé contactarlos. Sus canalizaciones incluyen el lado espiritual y el desarrollo humano lo que da por resultado un crecimiento personal además de practicar la sanación a través de la energía de los Ángeles.

En el 2010 participó en The Global Peace Film Festival en Orlando, Florida, Estados Unidos, en la presentación de The Invocation, documental por la paz y la concepción de Dios, en el cual, se entrevistó a notables científicos, actores y líderes religiosos como el Dalai Lama, Deepak Chopra, Desmod Tutu, Oliver Stone, entre otros.

Fue incluida en el documental Femme como mujer notable en su especialidad para transformar y sanar el mundo.

En el 2011, participó en Fe Vida, Primer Mega Encuentro Espiritual en Argentina.

Es compositora y productora del disco Ángel Terrenal, cuyas letras están enfocadas a motivar el contacto con los Ángeles. También es autora del libro Las Siete Claves Arcangélicas para ser feliz.

Encontrarás más más información del diplomado en la fanpage: Ariadna Tapia Angelóloga.