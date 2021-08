BPL1, el probiótico para reducir la grasa visceral

México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en obesidad en adultos y el cuarto lugar en obesidad infantil. En otras palabras, 8 de cada 10 mexicanos sufren de sobrepeso u obesidad.

Para nadie es secreto que este es el punto de partida para padecimientos de mayor seriedad, sobre todo del sistema cardiovascular, donde las consecuencias pueden ser fatales.

Tras numerosos estudios y años de investigación, Laboratorios Columbia, empresa mexicana con más de 70 años en el mercado, trajo a México una nueva cepa de probióticos llamada Bifidobacterium Lactis BPL1.

Esta particular cepa actúa reduciendo la grasa visceral, grasa que rodea los órganos internos de la cavidad abdominal, siendo la más dañina y peligrosa para la salud. Los resultados demuestran reducción de la grasa abdominal, disminución del apetito, y de los niveles de colesterol, aumento de la adiponectina (hormona sintetizada por el tejido adiposo que participa en el metabolismo de la glucosa y la oxidación de ácidos grasos), y muchos otros beneficios.

Una toma al día con el desayuno es lo ideal. Esto es así para mantener la mayor viabilidad del probiótico debido a la presencia de los ácidos naturales del estómago. El uso sugerido mínimo es de tres meses.

¿Por qué es importante conocer la cepa en los probióticos? Porque podría ser contraproducente, es decir, si no se sabe cuál es la función de la cepa de un probiótico, puede perjudicar porque puede haber una sobrepoblación de un microorganismo que no se necesita.

La cepa BPL1 es segura, porque no tiene efectos secundarios. Cuenta con el certificado GRAS (Generally Recognized As Safe) por la FDA. Además, es libre de gluten y no contiene maltodextrina.

Laboratorios Columbia creó una solución sostenible llamada Microbiot Fit, el único suplemento en México que contiene esta cepa probiótica. Consulta con tu médico y únete a los millones de mexicanos que ya consumen Microbiot Fit como suplemento en sus hábitos diarios.