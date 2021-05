Aumentan casos de lumbalgia, debido al confinamiento

“Cada vez que me levanto de la silla e intento dar un paso no puedo, porque tengo un dolor insoportable en la parte baja de la espalda que me impide poder caminar. Este dolor es insoportable e incapacitante”, éste es el testimonio de Sofía, de 36 años de edad, quien antes de la pandemia caminaba con soltura, subía escaleras sin complicaciones y se podía agachar con facilidad. Sin embargo, las largas horas de home office, debido al confinamiento por Covid-19, dejaron estragos en su espalda baja, un dolor conocido como lumbalgia que tiene serias repercusiones.

El home office o trabajar a distancia entró en vigor en México en marzo del 2020 con las medidas de confinamiento que obligaron a la población a mantenerse en su hogar para resguardar su salud. Fue así como la mayoría de las personas acostumbradas a un ritmo cotidiano de salir a la calle a trabajar, tomar transporte o desplazarse para llegar a su lugar de trabajo, de un día a otro cambiaron sus rutinas para quedarse en casa y optar por el también llamado teletrabajo.

Sin embargo, la mayoría de las personas no contaban con un lugar óptimo para trabajar. De inmediato se improvisaron comedores, dormitorios, salas o cocinas sin los muebles correctos que dejaron consecuencias por pasar largas horas frente a las computadoras y que originaron problemas en la espalda, el cuello, los brazos, las manos, las muñecas, las piernas y los pies.

“La situación de aislamiento, sedentarismo, ansiedad y trabajo en casa afectaron el estado físico y emocional de las personas. El cierre de gimnasios, trabajo en casa y actividades de ocio sedentarias como son los juegos de mesa, videojuegos o ver películas en casa, impusieron el pasar muchas horas sentados de manera incorrecta frente a una pantalla de televisión, computadora o teléfono que generó un aumento preocupante de afecciones musculoesqueléticas, entre ellas, la más común la lumbalgia”, indicó el doctor Felipe Gómez García, médico especializado en Ortopedia y Traumatología.

La lumbalgia es uno de los trastornos musculoesqueléticos más frecuentes, con una prevalencia de 568 millones de personas en el mundo y causante de discapacidad en más de 160 países.

De acuerdo con el especialista, la lumbalgia es un dolor en la parte baja de la espalda que puede afectar las partes óseas (vertebras) y a las bandas (músculos, tendones, ligamentos e incluso estructuras nerviosas) que se encuentran alrededor o cruzan por las vértebras. La mala postura también provoca otras afecciones como tendinitis, contracturas en el cuello, dolores en la espalda, ligamentos, músculos y huesos; llegando a causar como efecto complementario, alteraciones neurológicas por compresiones de las terminaciones nerviosas, alterando la sensibilidad y la capacidad de fuerza delos movimientos de la persona afectada.

Por su parte, el doctor Felipe Gómez Ballesteros, especialista en Medicina del Deporte por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), explicó que una lumbalgia simple originada por una postura incorrecta agravada por sobrepeso, obesidad u obesidad mórbida y sedentarismo, puede mejorar con medidas que se deben implementar de inmediato.

Teniendo en cuenta lo mencionado por los especialistas, el Dr. Alan Barrell, en su calidad de director Médico de Productos Farmacéuticos Chinoin, mencionó que complementario a las medidas en favor de una adecuada higiene postural para la prevención de la lumbalgia, es necesario tener presente acudir con su médico oportunamente ante las molestias generadas por el trabajo remoto desde casa para poder así evitar consecuencias mayores a largo plazo.

“Si usted padece de dolores en la parte baja de la espalda le invitamos a acudir con el médico de su confianza, para que evalúe la estabilidad de su columna y el grado de tensión o contractura de sus músculos y prescriba aquellos medicamentos que le libren de la molestia y le permitan incrementar su calidad de vida para poder seguir enfrentando las condiciones que actualmente vivimos”, concluyó el Dr. Barrell.