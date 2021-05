Viva Aerobus y la decisión de la FAA de degradar a México

Ante la decisión de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) de degradar a México a Categoría 2 tras la auditoría realizada de acuerdo con su Programa Internacional de Calificación de Seguridad en la Aviación (IASA), Viva Aerobus confía en que se recuperará la Categoría 1 a la brevedad posible gracias al compromiso y esfuerzos técnico-operativos que el Gobierno Federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) han implementado para fortalecer la seguridad en el sector y asegurar la operación de transporte aéreo comercial dentro de los criterios definidos por la Organización Aeronáutica Civil Internacional (OACI) y los requerimientos específicos de las autoridades estadounidenses competentes.

La aerolínea reconoce el seguimiento que se ha dado a las 28 observaciones realizadas por la FAA que, de acuerdo con la AFAC, han sido atendidas en su totalidad, destacando la contratación de personal calificado, la reciente reforma a la Ley de Aviación Civil y el significativo avance del programa de capacitación que cuenta con el apoyo de Viva Aerobus, otras aerolíneas nacionales y organismos internacionales; y cuyo progreso, cumpliendo con el tiempo requerido para ello, será clave para el regreso a la Categoría 1.

Esta resolución atiende un asunto estrictamente relacionado con el programa de auditorías que realiza la FAA a las autoridades aeronáuticas regulatorias de otros países, en este caso, de México.

Viva Aerobus ratifica el cumplimiento cabal de todas sus responsabilidades en materia de seguridad con un irrestricto apego a los más altos estándares de calidad y en línea con las mejores prácticas internacionales, verificadas por la AFAC y la FAA.

Asimismo, refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con todos los actores dentro del sector aéreo para coadyuvar a fortalecer la posición de la AFAC como regulador de la industria aportando su conocimiento, infraestructura y tecnología, experiencia acumulada y asesoría técnica para seguir enriqueciendo la operación y seguridad de la industria en beneficio de los pasajeros y de México.

En cuanto a la presencia en Estados Unidos, la aerolínea informa que no habrá afectación a sus rutas operadas actualmente a ese país, que representa un 14% de su operación total, por lo que no se tendrán cambios en los itinerarios de viaje de sus pasajeros. Viva pone a disposición más de 20 rutas en Estados Unidos como Chicago, Dallas Fort Worth, Harlingen, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Miami, New York (JFK), San Antonio, entre otras. Además, como está previsto, continuará con su plan de crecimiento enfocado, principalmente, en el mercado nacional.