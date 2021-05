Lo mejor de Koblenz para Mamá ¡Trivia!

Para Koblenz la familia es lo más importante, por ello festeja a Mamá con lo mejor de sus producción.

Uno de sus maravillosos productos es la lavadora, ya que con un buen uso se cuidan las prendas de toda la familia. De hecho, por los errores que se cometen a la hora de poner un ciclo de lavado, el daño que se causa a los tejidos es irreparable.

Para que esto no pase, Cristina Castellanos, gerente de Línea Blanca de Koblenz, ofrece algunos tips con los que se aumentará la vida de las prendas, se cuidará el tiempo de vida de la lavadora y se reducirá el consumo de energía y agua, contribuyendo así al cuidado del planeta y la preservación del medio ambiente.

Separar adecuadamente la ropa. A la hora de poner una lavadora se debe separar la ropa por colores y por su tipo de tela. Darle la vuelta a las prendas al momento de ponerla en la lavadora, ayudará a mantener la calidad sus colores originales.

Llenar la lavadora. Hay que echar cargas completas de ropa, sin sobrepasar el límite permitido. De esta manera se ahorra agua y se hace un uso eficiente de la lavadora, ya que al estar la carga llena, las prendas estén más juntas y quedan menos expuestas al desgaste del lavado.

Escoger bien los productos de lavado. Es muy importante saber escoger correctamente los productos que se utilizan para el lavado de la ropa. Se pueden utilizar productos biodegradables y ecológicos con los que se cuidará la ropa y el medio ambiente. Existen en el mercado detergentes que abrillantan la ropa y limpian profundamente sin dañarlos.

Utilizar ciclo rápido. Mientras menos tiempo pase la ropa en la lavadora dando vueltas en el agua, mejor se conservan las fibras, por lo que es mejor utilizar el ciclo rápido. Muchos tienen la creencia de que el ciclo rápido no lava, sin embargo, utilizando los detergentes correctos, éstos se disuelven rápidamente y ofrecen el mismo resultado que un ciclo normal, ahorrando agua y cuidando el planeta.

Secar con poco sol. La primera recomendación es no utilizar la secadora si la prenda así lo indica. La segunda es no dejar la ropa por muchas horas al sol. Ideal ponerla poco tiempo durante el sol matutino y después que se terminen de secar a la sombra para no dañar las prendas.

