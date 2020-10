Dolor, enfermedad que afecta a los mexicanos

Es casi imposible imaginar no poder dormir, ni hacer ejercicio o desempeñar tareas cotidianas, tampoco caminar… Estos impedimentos pueden ser consecuencia de padecer algún tipo de dolor, que representa un problema de salud pública, especialmente el dolor crónico, pues se estima que alrededor de 28 millones de personas en México lo sufren.

Sentir dolor de intensidad moderada a severa es síntoma de alguna enfermedad y es una de las causas más frecuentes por la que se acude al médico. Debido a sus diversas manifestaciones clínicas, intensidad y duración, el dolor es una entidad patológica compleja, que requiere ser estudiada cuidadosamente para dar el tratamiento correcto, ya que existen muchos tipos de dolor (nociceptivo, neuropático entre otros). Además, el dolor a veces no es solo un síntoma, puede ser una enfermedad en sí mismo ya que a pesar de que la causa inicial del dolor ha sido resuelta, el dolor permanece.

La doctora Rocío Guillén Núñez, especialista en Algología (rama de la medicina que se encarga del estudio y tratamiento del dolor) comenta que «El dolor agudo es intenso, se presenta rápidamente y puede durar poco; permite saber que puede existir alguna lesión o que se tiene un problema que hay que atender de forma rápida». Por otro lado, el dolor crónico, «se manifiesta en forma persistente durante un largo período y causa limitación para realizar actividades, alteraciones del bienestar social y del estado de ánimo de quien lo padece».

De acuerdo con el especialista en dolor, el doctor Ángel Juárez Lemus, miembro de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, sentir algún tipo de dolor es un aviso de que algo está mal; si no es tratado, puede afectar la calidad de vida de quienes lo padecen, incluso en aspectos cotidianos, porque:

Limita la capacidad de funcionamiento (dormir, trabajar, realizar tareas domésticas)

Hace más lenta la recuperación después de una enfermedad o cirugía

Interfiere con la capacidad del cuerpo al momento de combatir infecciones

Altera el estado de ánimo, hay más probabilidades de sentirse triste, frustrado, ansioso, enojado o deprimido

El dolor es una serie de experiencias emocionales y cognitivas, las cuales no son placenteras, y aunque mucho depende de las circunstancias, el dolor no siempre es curable. Sin embargo, hay tratamientos farmacológicos y no farmacológicos que pueden ayudar al alivio de este padecimiento. «Algunas personas se acostumbran a convivir con el dolor; pero eso no es adecuado, ya que ese dolor puede representar que hay algún otro problema de salud que debe ser tratado», comenta el doctor Juárez.

El alivio del dolor fue clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un derecho humano, por lo que diversas instituciones de salud buscan la forma más adecuada para manejarlo y controlarlo, y con esto devolverle al paciente una buena calidad de vida.

El Laboratorio Asofarma cuenta con un portafolio de medicamentos para el tratamiento de diversos tipos de dolor y recomienda que, ante cualquier molestia, se acuda al médico para determinar el origen de la enfermedad. En el Día Mundial contra el Dolor, que se conmemora cada 17 de octubre, el es importante que la población se informe y conozca que una vida sin dolor es posible.