Crea una rutina mañanera exitosa con Fitbit

Si tú eres uno de los muchos que han tenido que hacer el ajuste de trabajar de manera remota, probablemente ya sepas que puede ser más difícil de lo que parece. Tal vez todavía no hayas entendido todo el asunto de la «rutina mañanera», o en este punto, puedes sentirte como si estuvieras estancado en tu rutina diaria en general. Es fácil sentirse así, y si lo haces, ciertamente no estás solo, pero eso no significa que no puedas salir de la rutina y prepararte para el éxito tanto como sea posible,

Si estás leyendo esto, es probable que quieras hacer un cambio. ¿El primer paso? Planear mejor tus mañanas. Aquí algunos consejos y trucos que brinda Fitbit, sobre cómo crear una rutina matutina exitosa, especialmente si todavía te estás adaptando a trabajar de forma remota.

Crea una rutina mañanera con estos hábitos:

Planifica con anticipación de acuerdo con tus necesidades. Si no eres una persona madrugadora, es probable que no te encuentres en tu mejor momento a las 7 de la mañana. Si estas medio adormilado hasta las 10, no intentes forzarte a unirte al club de madrugadores luego luego, ¡haz que funcione para ti! O, si no se puede evitar (digamos que tienes una reunión temprana en zoom, o tienes una fecha límite ajustada), entonces prepárate con anticipación. Anota algunas notas para la reunión o configura una alarma en tu reloj Fitbit como un recordatorio y listo para hacer movimientos, sin importar la hora que sea.

Crea una lista de pendientes el día anterior. Esto te ayudará a prepararte mentalmente para el día, al organizar el cerebro para que pueda ir directamente a trabajar a la mañana siguiente. Asegúrate de enumerar las tareas en tu lista en orden de prioridad, con los pendientes más importantes clasificados más arriba que el resto. En el libro, Eat That Frog! 21 grandes maneras de dejar de postergar y hacer más en menos tiempo, el autor Brian Tracy indica: Si tienes que comer dos ranas, come primero la más fea. Esta es otra forma de decir que si tienes dos tareas importantes antes, comiences primero con la tarea más grande, más difícil e importante.

Averiguar la hora adecuada para despertar. La consistencia a la hora de acostarse es clave. Ya sabes que una hora de acostarse regular mejora tu salud al mejorar la energía, el enfoque e incluso la inmunidad, ayudando a recuperar energía durante el día. Mantener tu ritmo diario establecido, también ayudará a tu cuerpo a adaptarse y despertarlo naturalmente a la hora óptima a la mañana siguiente. Pero si todavía estás trabajando en eso, puedes intentar usar Smart Wake en tu reloj inteligente, para evitar despertarte mientras duermes profundamente.

Desayuno saludable. Una comida con 20 gramos de proteína ayudará a frenar los antojos y mantendrá a raya los choques de azúcar. Desayuna antes de todas esas reuniones de zoom en tu calendario y te enfocarás mejor.

Caminar. Simula un viaje yendo a caminar. Por supuesto, esto depende de cómo sea tu horario en un día determinado, pero incluso adaptarse a una caminata rápida alrededor de la cuadra puede ayudar a «engañar» a tu cerebro para que piense que vas a alguna parte, lo que, a su vez, te llevará a prepararte, para el modo de trabajo. Si tienes tiempo, escucha un podcast inspirador o motivador durante tu caminata, o si quieres estar más atento, deja tu teléfono en casa y observa los pequeños detalles en tu entorno inmediato, al que generalmente no prestas atención.

Si no puedes incluir todos los componentes de una rutina mañanera exitosa y consistente todos los días, está bien. El cambio de trabajar de forma remota es nuevo para muchos de nosotros y es probable que tenga efectos duraderos en nuestra sociedad. Lo mismo ocurre con los niveles de productividad: no te preocupes. Estás haciendo lo mejor que puedes y cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo.