Los básicos para la cocina de Magefesa

Son tiempos difíciles, todos debemos poner nuestro granito de arena para juntos salir de esta y cualquier futura contingencia que se presente. Lo mejor que hoy se puede hacer por nosotros, nuestros seres queridos es seguir las recomendaciones que se han hecho: distanciamiento social, lavado constante de manos y, para aquellos que pueden, permanecer en casa.

Si estás en confinamiento, no te aburras ni te agobies, aprovecha este tiempo para aprender algo nuevo. El “quédate en casa” es una oportunidad para emprender una aventura dentro de la seguridad del hogar. La cocina es sin duda una de esas actividades que no se pueden dejar a un lado. Quizá no a todos se nos da o no encontramos el tiempo para explorar nuestra destreza culinaria, pero hoy es el momento para comenzar.

Aquí la propuesta de cinco básicos de la marca española Magefesa. Con éstos, se podrá preparar desde lo más básico como un arroz o pasta, hasta platillos más elaborados como tamales.

Batería. ¿Por qué es un básico? Sencillo, se necesitan al menos dos ollas para poder preparar el primer tiempo: sopa, arroz o pasta; y otra para el plato fuerte o guisado. Siempre es ideal contar con ollas de diferentes dimensiones, debido a que hay platillos que al cocinarse ocupan más espacio o porque se preparan porciones pequeñas, y una olla grande es poco práctica. La batería Kuchen es de acero inoxidable, tiene 9 piezas: 4 ollas con tapa y un sartén, con fondo termodifusor para mejor distribución del calor. De venta en sears.com.mx

Sartén. Desde los huevos en la mañana, freír unas tortas de papa para la comida, hasta preparar unas sincronizadas en la cena; es una herramienta extremadamente versátil en la cocina, especialmente si se cuenta con tres: uno pequeño, uno mediano y uno grande, como el lote de sartenes Coral, para adecuarse a todos los requerimientos. Se puede comprar en liverpool.com.mx

Utensilios de cocina. Otro indispensable es un juego de utensilios. Se necesita un cucharón para los platillos con caldo, una espátula para poder voltear la milanesa y hasta una cuchara para servir espagueti. Los utensilios Maid tienen seis diferentes piezas para las diversas necesidades de la cocina. De venta en amazon.com.mx

Olla de presión. Es muy importante porque ayuda a reducir los tiempos en la cocina, debido a que son hasta cinco veces más rápidas. En ellas se puede preparar frijoles, lentejas, un estofado, pescado, carne o hasta deliciosos postres y recetas elaboradas como tamales o barbacoa. Famosas por tener cinco sistemas de seguridad, las ollas de presión Magefesa son las mejores del mercado debido a que están hechas de acero inoxidable. La olla de tres piezas Astra Nido es dos en uno, tiene una olla de 4 litros y otra de 6 litros; una gran alternativa, ya que para su fácil almacenamiento se apila. De venta en thehomestore.com.mx

Juego de cuchillos. Aunque suene gracioso, existe un tipo de cuchillo para cada tipo de alimento que se prepara. Por ejemplo, el que corta pan, con el que se puede cortar carne, el que se utiliza para cortar las verduras o frutas. Y todo ello tiene una razón, las texturas son diferentes y necesitan un tipo de filo en particular. Los cuchillos Blade están fabricados en acero inoxidable. Se pueden adquirir en claroshop.com