Llega el tradicional Chile en Nogada a Gino’s

Por fin llegó la temporada de los Chiles en Nogada, pieza clave de la gastronomía mexicana, gracias a sus delicados sabores, sus intensos colores y la inigualable textura de la salsa que lo envuelve.

Este tradicional platillo no podía faltar en el restaurante italiano Gino’s, donde es elaborado de forma artesanal y en el que se fusionan conceptos de la tradición mexicana, con sus sabores, texturas, colores y calidad que lo hacen una experiencia única.

Gino’s compone esta tradicional receta con una serie de toques especiales, entre ellos, la mezcla de la nogada y el relleno de carne, además de frutos secos, especias y fruta, también en la tradicional salsa de nogada elaborada con un toque de queso crema, nuez y jerez, presentado con granada, nuez y chips de plátano macho, que le dan un nuevo y especial sabor.

Es justo en ese momento de la degustación, cuando el maridaje se hace presente para complementar este platillo, que puede disfrutarse con una copa del incomparable vino rosado Santo Tomás ST Grenache, ¡delicioso!

Del 1 de Agosto al 30 de Septiembre se podrá disfrutar de este platillo en Gino’s, el más representativo de la temporada, donde cada comensal será parte de una aventura que combina sabores que deleitan el paladar.

Gino’s se preocupa por ti y tu familia, por lo que visitar cualquiera de sus sucursales en la Ciudad de México para disfrutar de éste y otros platillos será una experiencia segura, ya que cuentan con todas las medidas de seguridad e higiene. O si se prefiere, se puede realizar pick up del pedido en sucursal o plataformas de delivery como Rappi Uber Eats y Didi Food.

Gino’s espera a los comensales en cualquiera de sus sucursales: Concepción Beistegui, Parque Lindavista, Satélite, Parque Tezontle, Parque Delta, Buenavista, Reforma Plus, Clínica Londres, Antenas y Aeropuerto T2.