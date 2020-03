Xibalbá y La Casa de la Playa, lo nuevo de Xcaret

Con una espléndida comida preparada por tres de los chefs del colectivo gastronómico: Orlando Trejo, Franco Madalozzo y Humberto Mendoza, Grupo Xcaret presentó en Ciudad de México sus resultados 2019 y planes para este 2020, en los que destacan la apertura de su hotel boutique La Casa de la Playa by Xcaret y Reserva de Xibalbá, su primera atracción turística fuera del estado de Quintana Roo. Con estos proyectos el grupo refrenda su compromiso de contribuir al crecimiento del sureste mexicano a través de inversiones que generen beneficios y desarrollo para socios, colaboradores y la comunidad.

“En Grupo Xcaret creemos que invertir en México es la única forma de hacer las cosas, por lo que este año continuaremos generando proyectos que nos permitirán fortalecer nuestra oferta, generar nuevos empleos, contribuir al desarrollo de Quintana Roo y Yucatán, así como refrendar nuestro compromiso con los pilares de nuestra empresa: Personas, Planeta y Prosperidad”, aseguró Carlos Constandse, socio fundador y secretario del Consejo de Administración de Grupo Xcaret.

Para este año, tiene contemplada la apertura de La Casa de la Playa, su primer hotel Boutique de 63 suites que busca ofrecer una sofisticación relajada y cómoda en la que los huéspedes se sientan tan libres y en confianza como en su propia casa, con experiencias hechas a la medida.

Con una inversión de 80 millones de dólares, este proyecto abrirá sus puertas el próximo 28 de noviembre. Concebido por el Arq. David Quintana como una escultura viva basada en un estilo sofisticado y una arquitectura sostenible para personificar lo mejor de México, el hotel boutique estará conformado por tres conceptos: Naturaleza, Diversión y Bienestar.

Además, la empresa anunció que Reserva de Xibalbá abrirá sus puertas el 12 de diciembre de este año, contará con una inversión de 50 millones de dólares y generará 150 empleos directos y 600 indirectos. Con este proyecto, Grupo Xcaret fortalecerá su presencia y trabajo en Yucatán, que inició desde hace 10 años al operar los tours a Chichen Itzá y Valladolid.

En presentación ante medios de comunicación, Lizeth Álvarez, directora Ejecutiva Comercial de Grupo Xcaret, comentó que “Reserva de Xibalbá será un homenaje a la cultura y las riquezas que el estado de Yucatán tiene para ofrecer, así como un acercamiento a la enigmática cultura maya. Durante el recorrido, los visitantes tendrán la oportunidad de explorar y disfrutar de verdaderas joyas naturales a través de un circuito subterráneo de 10 cenotes ubicados a 18 metros bajo tierra y realizar actividades como caminatas, nado, esnórquel, trayectos en armón, tirolesas y contemplación de flora y fauna”.

El primer atractivo turístico de Grupo Xcaret en Yucatán contará además con una aldea maya, en la que los artesanos originarios del estado podrán mostrar y comercializar su arte e impartan talleres de tallado de piedra, bordado, herbolaria y elaboración de hamacas, un pueblo henequenero en homenaje al estado, una catedral esculpida bajo tierra que sorprenderá a la vista y los sentidos, y un aviario con más de 4 mil especies.

En materia de sostenibilidad y en línea con la visión del grupo, Reserva de Xibalbá implementará un plan integral de gestión ambiental que incluye el tratamiento de aguas residuales, el manejo de residuos sólidos y la optimización del uso energético.

Asimismo, la empresa de recreación turística sostenible dio a conocer que a partir de este mes de marzo el parque Xplor cuenta con una nueva atracción: Expedición Subterránea, experiencia de espeleología en la que los visitantes podrán adentrarse al enigmático mundo de las cavernas y la formación de estalactitas y estalagmitas en medio de paisajes naturales.

Finalmente, Álvarez mencionó que “este año no solo tenemos nuevos Xueños, también tenemos festejos, porque nuestro parque Xel-Há está cumpliendo 25 años y no podríamos estar más felices y emocionados de los resultados que hemos tenido en estos años. Este parque no solo es un paraíso natural, es el escenario perfecto para trabajar en la conservación de especies endémicas como la abeja Melipona y de concientizar a nuestros visitantes sobre la importancia de nuestra flora y fauna”.

Respecto a los resultados 2019, los directivos mencionaron que tuvieron un año muy satisfactorio con casi cuatro millones de visitantes en sus diferentes parques y Hotel Xcaret México por lo que mostraron su confianza ante el crecimiento y fortalecimiento del destino para superar dichos resultados este 2020.