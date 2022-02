Romance en San Antonio

En febrero, algunos ponen a San Antonio de cabeza y otros prefieren viajar a la ciudad de San Antonio, Texas, destino ideal para disfrutar de tu pareja, reavivar la llama del amor o simplemente celebrar una valiosa amistad. Para cualquiera de estos casos, este destino turístico tiene excelentes opciones, desde una romántica cita para degustar vinos de la región hasta actividades llenas de adrenalina para los mas aventureros y, lo mejor ¡a menos de 2 horas de varias ciudades de México en vuelo directo!

Viñedos, flores y cultura en Texas Hill Country

San Antonio está convenientemente situado en el extremo sur del Texas Hill Country, área colonizada por alemanes y europeos del Este en 1846. Es la mayor zona vitivinícola de Texas y la segunda de Estados Unidos, con variedades de uva como: Cabernet Sauvignon, Zinfandel, Chardonnay y Chenin Blanc, las cuales se pueden degustar en los diversos salones de cata que ofrecen las más de 40 bodegas de la región.

Con motivo del Día del Amor y la Amistad, cada año, esta zona ofrece el Wine Lovers Celebration, que incluye visitas guiadas a los viñedos, así como catas de los principales vinos de la región. Para la edición 2022, el evento ofrece visitas a mas de 40 compañías vitivinícolas disponibles diariamente hasta el 25 de febrero del 2022.

Dentro de esta área se encuentra Fredericksburg, un pintoresco y romántico pueblito localizado a 90 minutos del centro de San Antonio. Detrás de las tiendas de antigüedades, artículos peculiares y buenos restaurantes, se podrá vivir el auténtico espíritu alemán y pasear por los recuerdos de varias generaciones en los edificios históricos a lo largo de su calle principal.

Love is in the air

Si lo tuyo y de tu pareja son las caminatas tomados de la mano al aire libre con fenomenales spots para presumir de su amor en Instagram: El Pabellón, La Cascada y los estanques Koi del The Japanese Tea Garden son un fondo perfecto para cualquier foto. Este emblemático lugar es uno de los recursos educativos y culturales más queridos de San Antonio, cuenta con mas de 90 años de antigüedad, a través de los cuales los locales, el vivero de la ciudad y la empresa encargada de los servicios públicos, han donado plantas exóticas y el sistema de iluminación. Además, la entrada es gratis.

Complementa la visita con los Foodies Cinemas, proyecciones cinematográficas acompañadas de opciones gastronómicas. Para esta temporada, el viernes 18 de febrero se podrá disfrutar de Comer, rezar y amar. Mientras se disfruta de la película, la chef Katrina Flores ofrecerá un menú basado en los lugares que aparecen en la película: empezando por Italia con Bucatini all’Amatriciana, siguiendo por la India con Pollo Korma y terminando con Bali con Ikan Bakar (pescado asado), y para refrescarse un poco, nada mejor que un tradicional swizzle italiano.

¡Deja que las flechas de Cupido lleguen a tu corazón!

No pueden faltar atractivos como el River Walk, King William y Hemisfair en el centro de la ciudad.

El River Walk siempre es una parada obligada en la visita a San Antonio, al ser el punto más famoso de la ciudad. Y sin duda, el tradicional Paseo del Río a través de sus más de 2.4 kilómetros repletos de esculturas, restaurantes y tiendas, en sus botes es un plan romántico. Sin embargo, también se puede alquilar un kayak para disfrutar a ritmo personal la belleza de este paseo. Se puede realizar de viernes a lunes por las mañanas y es ideal para principiantes, así como especialistas en kayak.

Otro gran plan, es rentar un par de bicicletas y recorrer el área de King William, el primer distrito histórico del estado de Texas. Hermosas casonas de estilo Victoriano construidas por emprendedores inmigrantes alemanes, así como una bella vegetación harán que se transporten por la historia que los hará sentir en protagonistas de una película de época. Esta área ofrece también excelentes opciones gastronómicas como Guenther House o Liberty Bar, ambas con una historia interesante.

Si estas en busca de un nuevo amor, no dudes en acudir a “Valentines Yoga & Mimosas” el 12 de febrero en Hemisfair. El estudio Energy Xfitness estará organizando una clase de yoga de 50 minutos seguido de una visita en ReRooted Urban Winery para catar exquisitos vinos texanos. Ven solo, con un amigo o tu pareja y únete a un gran grupo en un ambiente acogedor para principiantes y yoguis experimentados. Al finalizar la clase ¡nadie debe olvidar su mimosa!