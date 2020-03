ICons 2020, los sentidos de una ciudad

InterContinental Hotels & Resorts, la marca de hoteles de lujo más grande del mundo, revela las más icónicas vistas, sonidos, aromas y sensaciones que los viajeros deberían experimentar durante este 2020, si realmente quieren conocer a fondo la ciudad que visitan.

Los primeros InterContinental ICons varían desde el olor a rosquillas frescas en una tienda de West Village en Nueva York y los sabores únicos de Karak Chai en Jumeirah Beach en Dubai, hasta disfrutar de la vista de la arquitectura antigua y nueva en Londres.

La lista de experiencias se determinó a través de una votación pública en línea y luego fue clasificada por un panel de expertos en viajes líderes como las mejores adiciones a los destinos turísticos convencionales. Los InterContinental ICons también inspirarán experiencias seleccionadas que se pueden reservar en algunos de los principales Hoteles y Resorts InterContinental en todo el mundo.

Top InterContinental ICon en cada ciudad:

Olor a pan recién horneado de las panaderías de Oberkampf.

El contraste entre la arquitectura antigua y moderna.

New York. Bagels frescos en una tienda de bagels de West Village.

Probar los sabores únicos de Karak Chai a lo largo de Jumeirah Beach Road.

La brisa fresca en la cara mientras viaja en el ferry Manly a Circular Quay.

Ciudad de México. El sabor ahumado de tacos al pastor.

El sonido de viejas canciones reproducidas en tocadiscos de vinilo.

La campaña se desarrolló con base en la información de un estudio independiente realizado por la marca. La investigación reveló que la mayoría de los locales (59%) sienten que los visitantes se están perdiendo el verdadero espíritu de un lugar, mientras que el 75% de los viajeros de lujo quieren experimentar ciudades como un local bien informado.

“Fieles a la herencia de la marca InterContinental, pioneros en viajes de lujo, hemos pasado los últimos meses trabajando con expertos líderes y examinando la opinión pública para descubrir experiencias verdaderamente fascinantes y significativas que muestren lo mejor de las ciudades globales de todo el mundo. Estamos entusiasmados de revelar la primera lista de Iconos InterContinentales, así como experiencias diseñadas para inspirar a los viajeros a ir más allá», explica Jane Mackie, senior Vice President, Global Marketing, IHG Luxury Portfolio

Por su parte, Charlie Hamilton James, fotógrafo de National Geographic menciona que «me encantó trabajar en esta campaña, porque me abrió los ojos a las muchas facetas no descubiertas que me faltaba en cada una de estas ciudades tan visitadas. Cada uno tiene una cantidad infinita de secretos y experimentar los ICons es la forma de comenzar a descubrirlos”.

Los ICons de la Ciudad de México son: