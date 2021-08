Zulema, sones de México en Chicago

Con un evento familiar en el parque de Chicago se presenta Zulema Sones de México Ensamble, del director musical Víctor Pichardo y producido por Goodman Theatre en asociación con la Alianza de Teatro Latino de Chicago y el Museo Nacional de Arte Mexicano.

Zulema continuará hasta el 21 de agosto en varios parques de Chicago, la entrada es gratuita y los eventos tendrán una duración de una hora, sin intermedio. La presentación final será de dos horas y está programada para el 2 de septiembre en el Jay Pritzker Pavilion de Millennium Park.

En un espectacular viaje musical de muchos miles de millas, desde su casa de Chiapas en México hasta Chicago, la joven Zulema zigzaguea a través de los paisajes culturalmente diversos de su tierra natal y la ciudad de Chicago. La estimulante música y bailes regionales de Sones de México Ensemble, nominado al Grammy, hacen un evento alegre para toda la familia.

Zulema Sones de México se presenta como parte de la serie Night Out in the Parks del Distrito de Parques de Chicago, con el apoyo de la Alcaldía y el Departamento de Asuntos Culturales y Eventos Especiales de Chicago.

Ahora en su noveno año, el programa 2021 Night Out in the Parks presenta eventos culturales durante todo el año en los parques de toda la ciudad. El Distrito de Parques de Chicago, en asociación con más de 100 artistas y organizaciones locales, presenta atractivos eventos y actuaciones que mejoran la calidad de vida en Chicago y amplifican la vitalidad artística y cultural en cada vecindario. A través de múltiples disciplinas que incluyen teatro, música, películas, danza, programas de la naturaleza y festivales comunitarios, la serie tiene como objetivo apoyar a los artistas con sede en Chicago, facilitar asociaciones y programas comunitarios, cultivar el compromiso cívico y garantizar equidad en el acceso a las artes para todos los habitantes de Chicago.

Sones de México Ensemble es la principal organización de música folclórica de Chicago que se especializa en el «son» mexicano, un género que abarca las raíces del mariachi y otros estilos regionales, como huapango, son jarocho y más. El conjunto se formó en el barrio de Pilsen de Chicago en 1994 por cuatro talentosos músicos y educadores, entre ellos Víctor Pichardo (director musical) y Juan Dies (productor). Pronto se incorporaron como una organización sin fines de lucro para mantener viva la tradición del «hijo» mexicano en sus muchas formas regionales. El grupo ha realizado miles de conciertos, ha lanzado seis CD, películas de conciertos y presentaciones multimedia, y además fundó una Escuela de Música Mexicana en Chicago en 2015. La organización tiene la misión de promover una mayor apreciación de la música y la cultura folclóricas y tradicionales mexicanas a través de presentaciones, educación y difusión innovadoras.