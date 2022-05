MATI Talent Institute, para Niños Sobresalientes mexicanos

En México, los niños sobresalientes o que tienen un nivel de inteligencia superior a la media, es común que no se adapten al sistema tradicional educativo, mientras que un porcentaje menor llega a padecer escenarios de incomprensión, acoso escolar e incluso trato injusto por parte de sus maestros. Para atender académicamente a esta minoría de niños y adolescentes, que son más de un millón en México, MATI Talent Institute dio a conocer su propuesta educativa basada en la modalidad del Homeschooling para estos menores y sus familias. Se trata de la Academia de Niños Dotados Intelectuales.

“MATI surgió de una necesidad específica: tengo un hijo con estas condiciones, el cual no se adaptó a la educación tradicional. Entonces decidí buscar la mejor opción educativa para él y como no la encontré, tomé la decisión de fundar una escuela para él, con todas las reglas y acreditada de forma legal en Florida, Estados Unidos. Esto fue hace 7 años, pero ahora MATI Talent Institute registra a más 7 mil 500 alumnos en todo mundo, no necesariamente de la Academia de Dotados, ya que brindamos servicios para todos los niños que quieran estudiar en la modalidad de Homeschooling”, comentó Corina Intriago, directora del instituto, en conferencia de prensa en la Ciudad de México.

Corina explicó también que a estos menores se les imparten asignaturas con metodología propia y expresa para niños de altas capacidades intelectuales: “Tenemos clases de matemáticas avanzada (Math-Whizz), astronomía, física, inglés certificado por TOEFL (TOEFL Primary, TOEFL Junior y TOEFL ITP,) además de impartir otros idiomas como francés, alemán, ruso, latín e incluso hasta náhuatl”.

Por su parte, Emmanuel Muñoz, supervisor académico de dicha institución, mencionó que “aceptamos a niños con capacidades intelectuales sobresalientes, sin ser necesario un examen de IQ para ingresar a nuestro centro de estudio. Al ser basada en la modalidad de Homeschooling y Educación a Distancia, la educación que reciben los menores es totalmente personalizada: cada uno va a su propio ritmo, con lo cual pueden acelerar su proceso educativo, según sus propias capacidades. En todos los casos los padres pueden llevar la batuta educativa de sus hijos y los niños reciben asesorías o clases online por parte de nuestros docentes que cuentan con certificaciones a nivel internacional”.

En la actualidad, MATI Talent Institute tiene 7 mil 500 mil alumnos que proceden de más de 70 países, siendo que el 30%, pertenecen a la Academia de Dotados. En México, en específico, brindan educación para cerca de 300 niños sobresalientes de todos los grados escolares y unos mil a nivel mundial.

Cabe mencionar que esta institución dispone de tres divisiones educativas: Homeschooling, Educación en Línea, y la Academia de Dotados. Abarca desde preescolar hasta la preparatoria y al brindar educación personalizada para cada alumno, también están abiertos para niños con capacidades diferentes. Dentro de sus servicios escolares disponen de asesoría para los jóvenes que están interesados en estudiar en universidades públicas o privadas de Estados Unidos, que incluye a la población de jóvenes dotados intelectuales.